В Вологде впервые за 42 года капитально отремонтируют студенческое общежитие на Горвале

Здание общежития Вологодского госуниверситета на улице Городской Вал, 26А капитально отремонтируют впервые за 42 года, сообщает сайт вуза.

В данный момент специалисты готовят проектно-сметную документацию.

- Мы планируем отремонтировать инженерные сети, санузлы и душевые в секциях, заменить деревянные окна на пластиковые стеклопакеты, установить новые двери в комнатах, поменять напольные покрытия на кухнях и коридорах. Общая душевая будет перенесена из подвала на первый этаж, - прокомментировал проректор Вологодского госуниверситета по административно-хозяйственной работе и безопасности Олег Бухинко.

Кроме того, в планах руководства вуза отремонтировать входную группу и оборудовать ее с учетом потребностей маломобильных групп населения.

Судя по информации на сайте университета, в общежитии проживают студенты инженерно-строительного института ВоГУ.