На улице Транспортной в Вологде установили девять новых уличных светильников

23.07.2019 [Общество]
На улице Транспортной в Вологде установили девять новых уличных светильников

Девять современных светильников были установлены на опорах освещения вдоль дороги в частном жилом секторе на улице Транспортной в микрорайоне Лоста Вологды. Работы провела компания «Пожиндустрия» в рамках проекта «Светлые улицы Вологодчины», их стоимость составила около 80 тысяч рублей. 

Местные жители хотят, чтобы на их улицах стало светлее. По словам жительницы дома №7 по ул. Центральной Светланы Владиславовны, это необходимо в том числе и для их безопасности.

 «Дорога требует ремонта, поэтому с хорошим освещением мы избежим травмирования, удобнее будет и мамам с колясками».

Новые светильники имеют больший угол и уровень освещённости по сравнению со старыми фонарями. Светодиодные лампы потребляют меньше электроэнергии и просты в обслуживании, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как Newsvo писал ранее, на ремонте и установке новых уличных фонарей в Вологодской области благодаря проведению конкурсных процедур сэкономили 20 млн рублей.

Тэги: уличное освещение, фонари
Фото пресс-службы городской администрации

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