На ремонте и установке новых уличных фонарей в Вологодской области сэкономили 20 млн рублей

22.07.2019 [Общество]

Более 20 млн рублей удалось сэкономить при реализации проекта «Светлые улицы Вологодчины» благодаря проведению конкурсных процедур, сообщает пресс-служба губернатора области.

В рамках программы в муниципалитетах ремонтируют сломанные и заменяют устаревшие уличные фонари.

- В настоящее время отремонтированы все неисправные 4317 светильников, выявленные на момент старта проекта. В городах и районах области уже установлено свыше 1,5 тыс. новых энергоэффективных светодиодных фонарей, - говорится в сообщении пресс-службы.

Сэкономленные в результате проведения торгов деньги оставят в муниципалитетах: они будут направлены на установку дополнительных светильников и замену устаревших ламповых на новые, энергоэффективные светодиодные фонари в населенных пунктах.

Главам районов предстоит до 1  августа подготовить свои предложения по замене старых светильников на современные и направить информацию в департамент топливно-энергетического комплекса области.

Напомним, что с начала действия программы «Светлые улицы Вологодчины» планировалось обеспечить непрерывную работу светильников в течение всего темного времени суток, отремонтировать более четырех тысяч неисправных светильников и установить десять с половиной тысяч новых энергоэффективных светодиодных светильников в населенных пунктах области. На реализацию программы из областного бюджета выделено 390,6 млн. рублей.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: уличное освещение

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