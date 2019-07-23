В Тотемском районе построят новый дом культуры

23.07.2019 [Общество]

В деревне Великий Двор Тотемского района обещают построить новое здание дома культуры. По словам замгубернатора Вологодской области Олега Васильева, сейчас проектно-сметная документация на строительство проходит экспертизу. Аукцион по поиску подрядчика объявят в сентябре.

На возведение объекта выделено около 12 млн рублей, из них по федеральному нацпроекту 9 миллионов, ещё 3 миллиона – из областного бюджета. 1,3 миллиона рублей на разработку проекта выделил бюджет Тотемского района.

Всего, как сообщает пресс-служба правительства региона, в 2019 году Вологодской области из федерального бюджета выделены средства на проведение ремонтов в 10 учреждениях культуры, работы уже стартовали. Кроме того, в области реализуется региональная программа ремонтов домов культуры.

«В рамках регионального проекта «Культурная среда» по программе «Сельский дом культуры» завершены  работы в двух ДК: Троицком в Усть-Кубинском районе и в Еремеевском в Шекснинском районе. Еще по 24 объектам в каждом районе области контракты заключены, работы ведутся. Все они должны быть завершены к 1 сентября», - рассказал Олег Васильев.

Как ранее сообщал Newsvo, программа «Сельский дом культуры» направлена на развитие и комплексную модернизацию материально-технической базы сельских клубов и домов культуры. На ее реализацию в 2019 году только из областного бюджета предусмотрено порядка 56,5 млн. рублей, а  вкупе с муниципальным софинансированием сумма превысила 58,3 млн. Программа рассчитана на 5 лет, за это время будет отремонтировано 130 сельских ДК.

 

Тэги: дом культуры, Строительство, ремонты

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