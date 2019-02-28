26 сельских домов культуры обещают отремонтировать в Вологодской области в 2019 году

28.02.2019 [Общество]

60 млн рублей выделили на ремонт сельских домов культуры в Вологодской области в 2019 году. Всего планируется привести в порядок 26 объектов во всех районах, сообщает пресс-служба губернатора (список см. в галерее).

Программа, получившая название «Сельский дом культуры», рассчитана на пять лет. Сообщается, что до 2023 года по всей области будет отремонтировано не менее 130 объектов. В 2019 году на эти цели в областном бюджете запланировано более 56,5 млн. рублей.

- Вкупе с муниципальнымсофинансированием эта сумма превысит 58,3 млн. рублей. Для сравнения, за последние пять лет (с 2014 по 2018 годы) на ремонт 12 муниципальных ДК из областного бюджета было выделено чуть менее 37 млн. рублей, - сообщает пресс-служба губернатора.

Суммы, выделенные на каждый из 26 объектов, варьируются от 1,5 до 3 млн. рублей и определены в соответствии с заявленными потребностями муниципалитетов. Средства должны быть доведены до муниципальных образований в конце февраля (т.е. – пресс-релиз об этом был отправлен в СМИ вчера, т.е. сегодня – максимальный срок), чтобы весной провести конкурсные процедуры и до конца лета завершить все запланированные ремонты.

Тэги: ДК, сельские поселения

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