Суд вынес приговор жителю Сокола, который убил знакомого выстрелом в голову из травматического пистолета

Сокольчанина, который убил знакомого выстрелом в голову из травматического пистолета, приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить родственникам погибшего 1,3 миллиона рублей.

Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла в Соколе на улице Советской 10 февраля 2018 года. По версии следствия, в тот день вечером у супермаркета «Магнит» произошел конфликт между двумя группами молодых людей.

- Один из них, 28-летний сокольчанин, достал имевшийся при нем пистолет, являющимся гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения, снаряженным травматическими патронами. Из него он выстрелил в область левого плеча 19-летнего парня, а затем ударил его пистолетом в затылочную область, причинив легкий вред здоровью, - сообщал СУ СК РФ по Вологодской области.

После этого сокольчанин выстрелил из пистолета с близкого расстояния в голову 23-летнего молодого человека. Тот получил слепое пулевое ранение головы с переломами костей черепа, и от травм пострадавший скончался в больнице спустя три дня.

28-летнему жителю Сокола было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью и убийство). Свою вину подсудимый признал лишь частично.

Сокольский районный суд назначил ему наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, молодого человека обязали выплатить деду погибшего один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. В пользу тети погибшего также взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей и расходы на погребение - 33 519 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.