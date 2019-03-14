Житель Сокола убил знакомого выстрелом в голову из травматического пистолета

14.03.2019 [Происшествия]

В Соколе судят 28-летнего молодого человека, который ранил двух знакомых из травматического пистолета: один из пострадавших позже скончался в больнице. Инцидент произошел 10 февраля 2018 года на улице Советской районного центра, но правоохранительные органы сообщили о нем только сейчас.

Дело было передано в суд еще в декабре, но пока прошло лишь одно предварительное слушание, а судебные заседения постоянно откладываются или объявляется перерыв.

По версии следствия, в тот вечер произошел конфликт между двумя группами молодых людей.

- Один из них, 28-летний сокольчанин, достал имевшийся при нем пистолет, являющимся гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения, снаряженным травматическими патронами. Из него он выстрелил в область левого плеча 19-летнего парня, а затем ударил его пистолетом в затылочную область, причинив легкий вред здоровью, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

После этого сокольчанин выстрелил из пистолета с близкого расстояния в голову 23-летнего молодого человека. Тот получил слепое пулевое ранение головы с переломами костей черепа, и от травм пострадавший скончался в больнице спустя три дня.

- Свою вину обвиняемый признал лишь частично. Следователи СК России детально восстанавливали картину произошедшего и все обстоятельства, допросили широкий круг свидетелей и потерпевших, провели с их участием очные ставки и проверили их показания на месте, тщательно сопоставив доводы обвиняемого с заключениями проведенных экспертиз и результатами целого комплекса следственных действий, - сообщет региональное следственное управление.

28-летнему жителю Сокола предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью и убийство). Уголовное дело направлено в суд.

Тэги: убийство, травматика

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