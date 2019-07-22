В Вологодской области объявили набор «Волонтеров культуры»

22.07.2019 [Культура]

Жителям Вологодской области предлагают стать «Волонтерами культуры». Соответствующее объявление появилось на сайте регионального комитета по охране объектов культурного наследия.

«Волонтеры культуры» - всероссийское добровольческое движение, формирование которого началось в 2019 году. По данным областного комитета по охране памятников, деятельность волонтеров будет связана с восстановлением и сохранением объектов культурного наследия в регионе, реализацией творческих проектов и организацией культурных пространств. Кроме того, добровольцы будут задействованы в проведении культурных массовых мероприятий. Стать волонтером может любой житель Вологодской области старше 18 лет, для этого необходимо заполнить анкету.

- Сохранение и восстановление памятников истории, архитектуры, археологии, культуры - наша общая задача. Это возможность для каждого стать сопричастным к истории своей страны, внести свой личный вклад в сохранение культурного наследия народов Российской Федерации, - сообщается на сайте комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области.

Newsvo ранее сообщал, что в Вологде 5 июля в третий раз загорелся выявленный памятник архитектуры на улице Гоголя, 166. Первый раз дом подожгли в июле 2018 года. А в августе 2018 года в этом здании, доступ в которое должен был быть перекрыт, бездомный убил своего собутыльника.

11 мая этого года дом снова загорелся, доступ в него так и остался открытым. Прибывшие на место пожарные спасли со второго этажа горящего дома двух бомжей. Как сообщало тогда областное УМЧС, бездомные, скорее всего, и стали виновниками пожара.

В марте здание было признано выявленным объектом культурного наследия.

Теперь в срок до 1 января 2020 года должна быть проведена государственная историко-культурная экспертиза, которая определит предмет охраны объекта, режимы его использования в границах территории объекта культурного наследия.

Тэги: волонтеры, памятники архитектуры

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