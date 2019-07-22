В Белозерском районе стартовали работы по берегоукреплению храма в Крохино

22.07.2019 [Общество]

В Крохино Белозерского района стартовали работы на острове-церкви Рождества Христова, сообщает фонд культурных инициатив "ПроНаследие". C 21 июля по 5 августа волонтеры помогут профессиональным гидрологам возводить берегоукрепление, которое необходимо для сохранения храма-маяка.

«Это первоочередные работы для того, чтобы сохранить затопленный храм-маяк на Белом озере. Без этих работ не получится заниматься ни силовыми (консервационными) лесами, ни фундаментами, ни дальнейшими консервационными работами: берег и наша рукотворная дамба будут подвергаться постоянному разрушению и размыванию из-за воздействия волн и льда», — объясняет координатор проекта Анор Тукаева.

Как ранее сообщал Newsvo, общая стоимость работ — больше 2,5 млн рублей. В декабре 2018 года фонд Никиты Михалкова «12» решил выделить крохинскому проекту 2 млн рублей. Недостающие 520 тысяч инициаторы сохранения храма в Крохино собрали через краудфандинговую платформу Planeta.

Церковь Рождества Христова построили в селе Крохино в 1788 году. Храм исполнен в стиле позднего провинциального барокко. Это единственное сооружение, которое осталось после затопления территории в 1961 году при создании Шекснинского водохранилища.

Постоянные волонтерские экспедиции на храмовый остров проходят с 2011 года. Итоговая цель проекта — не отстроить новый храм, не открыть приход, а законсервировать старый в том состоянии, в котором он дошёл до наших дней, и сделать из этого места точку притяжения для туристов и местных жителей.

Тэги: Крохино, берегоукрепление

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