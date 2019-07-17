В Вологде в доме, который разрушился от взрыва газа, установили автоматическое регулирование отопления

В Вологде завершился капремонт многоквартирного дома на улице Карла Маркса, 74а. Напомним, ночью 16 декабря часть дома обрушилась от взрыва бытового газа в одной из квартир на пятом этаже.

Пятиэтажку внесли в краткосрочный план капитальных ремонтов.

- В бирюзовый цвет выкрашен цоколь, пластиковой вагонкой того же цвета в сочетании с ванильным отделаны торцы, на подъезды установлены массивные металлические двери с домофонами. Новая кровля обнесена ограждением. В подвале появилась современная система автоматизации теплоснабжения и горячего водоснабжения. Это позволит регулировать температуру подачи теплоносителя в зависимости от погоды за окном и экономить ресурсы, - сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Дополнительно управляющая компания «Фрязиново» провела косметический ремонт в подъездах.

Как пояснил руководитель областного Фонда капремонта многоквартирных домов Игорь Михельсон, гарантии на работы составляют пять лет, но с учетом эксплуатационных характеристик материалов, ремонт в доме не потребуется в ближайшие 10-15 лет.

Отметим, что источник финансирования капремонта этого дома вызывает вопросы. Пресс-служба администрации Вологды сообщает, что средства были выделены из областного Фонда капремонта многоквартирных домов. Между тем, дом на Карла Маркса, 74А имеет свой спецсчет, то есть деньги на капремонт должны тратиться из него. Жительница Вологды Ольга Смирнова сделала вывод, что выделение на это средств из областного Фонда капремонтов негативно отразится на жителях 44 домов Вологды. Дело в том, что в областной краткосрочный план капитальных ремонтов на 2019 год было включено 55 многоквартирных домов в Вологде. Однако на сайте администрации города в перечне оказалось только 16 домов. Подробно об этих странных фактах Ольга писала в феврале.

Отметим, что, согласно законодательству, затраты на восстановление дома после взрыва должен нести его виновник. Однако сообщений от правоохранительных органов об установлении этого лица или организации до сих пор не было.