Мэр Вологды закрыл возможность комментирования своего поста о встрече на набережной

Накануне вечером мэр Вологды Сергей Воропанов отключил возможность комментирования своего поста про встречу на набережной.

Напомним, в воскресенье Сергей Воропанов обсудил вопрос благоустройства набережной с архитекторами из других городов. При этом вологодских архитекторов и специалистов, которые изначально состояли в рабочей группе, созданной для обсуждения этой темы, на эту встречу не позвали.

Пост мэра вызвал бурное обсуждение в соцсети - под ним появились десятки комментариев жителей Вологды о том, что нарушения при обустройстве берега не исправляются, а само благоустройство обсуждают без жителей и местных специалистов, готовых принять в этом участие. Отметим, что многие комментарии, в которых защищается бетонная набережная, были выставлены из-под фейковых аккаунтов.

NewsVo публикует некоторые комментарии, которые были написаны до того, как мэр города закрыл возможность высказаться под его постом:

- Прекратите издевательство над городом. Меняйте способ берегоукрепления, никакие заезжие архитекторы не помогут решить проблему трехкилометрового бетонирования. Почему представители рабочей группы не в курсе встречи? ("Настоящая Вологда") - Берегоукрепление необходимо,но данный способ(сплошное бетонирование) не обезопасит здания на набережной,а спровоцирует образование грунтовых вод,от чего могут пострадать фундаменты этих самых зданий. Господин мэр - прислушайтесь к жителям,измените способ берегоукрепления! (Алексей Новожилов) - Фарс устроили наши власти!! Нашли более "гибких" специалистов, которым наплевать на город?! Которым наплевать, что берега будут закатаны в бетон?! Которые согласились расставлять скамейки по Вашей указке?! Этот проект уже опозорился на всю страну! А Вы продолжаете гнуть свою линию! Стыдно за Вас!! (Юлия Бибиксарова) - Пока ваши архитекторы здесь вот вам идея и пожелание объединить две части набережной в одну прогулочную зону/маршрут. Кратко: на месте бывшего Труда разбить сквер, легкий пешеходный мостик через Золотуху, и переход под Октябрьским мостом. Ну и если место позволяет и велодорожку не забыть. (Александр Каверин) - А нельзя было вопрос берегоукрепления и благоустройства решать параллельно? Что за срочность в освоении средств? Ведь намного лучше было сразу продумать оптимальный вариант берегоукрепления и обустройства набережной, как общественного пространства - совсем не обязательно, укреплять бетонированием - есть много других способов. (Николай Попов) - Сергей Александрович, а может архитекторы из Санкт- Петербурга и архитекторы рабочей группы представят свои проекты набережной на суд общественности, и вологжане решат, какую они хотят набережную. Не очень понятно, на основании чего архитекторы из других регионов, не жившие в городе, решают, что именно хотят вологжане(. (Татьяна Кокорева) - Хватит уродовать город! Остановитесь! Требуем референдум. Это наш город, только мы вместе вправе решать какой путь выбрать дальше. Решение должно быть принято всеми жителями, а не "рабочей группой" из 10-15 человек. Или вам страшно услышать реальное мнение народа по поводу неоднозначных решений? Проявите мудрость поступите правильно. (Юрий Сергеич)

UPD 20:30 16 июля: После публикации этой новости на нашем сайте комментарии к посту Сергея Воропанова снова открыли.