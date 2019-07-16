Мэр Вологды предлагает жителям автобусные экскурсии по строящимся в городе объектам 

Жители Вологды смогут посмотреть строящиеся и ремонтируемые в городе объекты во время автобусных экскурсий. Об этом рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, маршрут будет проложен с заездом на самые значимые строящиеся и ремонтируемые объекты городской инфраструктуры.

- Вологжане в социальных сетях задают мне очень много вопросов по тому или иному объекту. Поэтому было принято решение для всех желающих организовать автобусные экскурсии, естественно бесплатные, по важнейшим стройплощадкам Вологды. Вологжане могут увидеть масштабы строительства в областной столице, на все вопросы прямо на объектах ответят квалифицированные специалисты. Мы сознательно не ограничиваем количество таких экскурсий, сроки их проведения. Они будут проходить, пока есть заявки, которые принимаются на официальном сайте администрации города Вологды. Приглашаю всех желающих присоединиться к этим экскурсиям, уверен, будет интересно, - пояснил Сергей Воропанов.

Заявку на участие в экскурсии можно подать на новостном сайте администрации Вологды, заполнив специальную форму. После этого жителям перезвонят специалисты и проинформируют о конкретной дате и месте сбора.

Экскурсии начнутся в июле, их периодичность будет зависеть от количества желающих.

NewsVo напоминает, что один из возводимых сейчас объектов - это набережная. В воскресенье мэр города Сергей Воропанов обсудил ее благоустройство с архитекторами из других городов. Вологодских архитекторов и специалистов, которые изначально состояли в рабочей группе, созданной для обсуждения этой темы, на эту встречу не позвали.

Отметим, что хотя в пресс-релиза администрации города об этих экскурсиях идет речь и о ремонтируемых объектах, родителей в Вологде почему-то не допускают к приемке детских садов после их ремонта.