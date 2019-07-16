Жители домов Минобороны в поселке Шайма почти два месяца живут без воды

В поселке Шайма Череповецкого района, где жителей домов Минобороны уже не первый год выселяют из квартир, коммунальщики перекрыли воду. Если раньше у людей не было только горячей воды, то теперь они полностью лишены водоснабжения.

Как сообщает паблик "Большая Вологодчина", без воды люди живут почти два месяца. О ситуации в Шайме NewsVo писал в январе и марте этого года. Напомним, жилье, из-за которого возник спор, принадлежит Минобороны. В ведении министерства раньше находилась военная часть, занимавшая территорию поселка. Минобороны в любой момент может выселить людей из служебных квартир, такие иски уже лежат в Череповецком районном суде, рассказали NewsVo жители Шаймы. Спасти их может только одно - дома должен взять себе на баланс муниципалитет. Однако вот уже восьмой год администрация района находит причины, чтобы этого не делать. Cемьи с детьми рискуют оказаться на улице.

Одна из жительниц Шаймы в 2015 году писала обращение губернатору, но проблема не решилась. Позднее, в ноябре 2018 года, жители Шаймы написали в администрацию поселения, района и губернатору. Судя по обращениям, их начали выселять из квартир, условия проживания в которых и так оставляют желать лучшего.

А теперь им полностью перекрыли воду: