Жители домов Минобороны в поселке Шайма почти два месяца живут без воды

16.07.2019 [Общество]

В поселке Шайма Череповецкого района, где жителей домов Минобороны уже не первый год выселяют из квартир, коммунальщики перекрыли воду. Если раньше у людей не было только горячей воды, то теперь они полностью лишены водоснабжения.

Как сообщает паблик "Большая Вологодчина", без воды люди живут почти два месяца. О ситуации в Шайме NewsVo писал в январе и марте этого года. Напомним, жилье, из-за которого возник спор, принадлежит Минобороны. В ведении министерства раньше находилась военная часть, занимавшая территорию поселка. Минобороны в любой момент может выселить людей из служебных квартир, такие иски уже лежат в Череповецком районном суде, рассказали NewsVo жители Шаймы. Спасти их может только одно - дома должен взять себе на баланс муниципалитет. Однако вот уже восьмой год администрация района находит причины, чтобы этого не делать. Cемьи с детьми рискуют оказаться на улице.

Одна из жительниц Шаймы в 2015 году писала обращение губернатору, но проблема не решилась. Позднее, в ноябре 2018 года, жители Шаймы написали в администрацию поселения, района и губернатору. Судя по обращениям, их начали выселять из квартир, условия проживания в которых и так оставляют желать лучшего.

А теперь им полностью перекрыли воду:

- Плохо без горячей воды в период гидравлических испытаний? А если нет вообще ни горячей, ни холодной, никакой? Вот в этой ситуации и оказались жители деревни Шайма и живут так почти два месяца. Впрочем, горячей- то воды у них и не было. А вот теперь из колонки с холодной даже не капает. Военные, точнее военные коммунальщики, в чьем ведении находится единственная в округе скважина, попросту перекрыли вентиль водопровода, ведущего в Шайму. Мало того, обвинили жителей в самовольной врезке в сеть военного городка и даже в подрыве боеспособности всей военной части!!! Вести переговоры с военной управляйкой почти нереально - ее офис в Воронеже. Когда появится вода в Шайме - вопрос пока открытый, - сообщает паблик "Большая Вологодчина".

Тэги: ЖКХ, вода, минобороны
Фото из паблика "Большая Вологодчина"

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