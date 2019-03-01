Жителей домов Минобороны в поселке Шайма Череповецкого района начали выселять из квартир

В поселке Шайма Череповецкого района начали выселять из квартир жителей домов, находящихся на балансе Минобороны. Череповецкий районный суд рассмотрел три дела по искам Министерства обороны к жителям поселка Шайма о прекращении права пользования жилыми помещениями и выселении.

Два иска удовлетворены полностью, еще один отклонен из-за того, что местный житель добровольно выехал из помещений еще прошлой весной, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

- Отметим, что в настоящее время еще несколько таких гражданских дел находятся на рассмотрении Череповецкого районного суда Вологодской области, - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Newsvo, жилье, из-за которого возник спор, принадлежит Минобороны, в ведении которого раньше находилась военная часть, занимавшая территорию поселка. Министерство в любой момент может выселить людей из служебных квартир. Такие иски уже лежат в Череповецком районном суде, говорят жители Шаймы. Спасти их может только одно - дома должен взять себе на баланс муниципалитет. Однако вот уже восьмой год администрация района находит причины, чтобы этого не делать. На улице рискуют оказаться семьи с детьми.

Поселок Шайма Череповецкого района до 2011 года был закрытым военным городком №23. Сейчас он имеет статус открытого, на его территории находится два пятиэтажных дома, принадлежащих Минобороны, в котором проживает гражданское население - около 300 человек.

21 января 2011 администрация Череповецкого муниципального района распорядилась создать комиссию для оценки состояния жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории военного городка Шайма. Планировалось, что имущество будет в дальнейшем передано муниципалитету. Однако дома так и остаются на балансе военных. В итоге жители не могут приватизировать квартиры, при этом их могут выселить из домов в любой момент.

«Жители поселка реализовывали свое право на приватизацию в судебном порядке через Череповецкий районный суд, при этом все судебные решения принимались в пользу граждан, было приватизировано несколько десятков квартир, некоторые из них уже перепроданы либо переданы в наследство. Одно из таких решений Череповецкого суда было обжаловано ФГКУ "Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений" МО РФ, дело рассматривал Вологодский областной суд и впервые жителям поселка было отказано в приватизации жилья в поселке Шайма, после этого в Череповецкий районный суд было направлено еще несколько исковых заявлений по тому же вопросу, в том числе и мое, всем было отказано в приватизации», - написала в 2015 году одна из жительниц поселка губернатору.

Женщина пояснила, что для нее единственный шанс получить жилье – это приватизировать его у муниципалитета, но местная администрация не берет здания на баланс.

После этого обращения губернатору прошло еще три года, проблема не решилась. В ноябре 2018 года жители Шаймы написали в администрацию поселения, района и губернатору. Судя по обращениям, их начали выселять из квартир, условия проживания в которых и так оставляют желать лучшего.