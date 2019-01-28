Семьи с детьми в поселке Шайма Череповецкого района боятся быть выселенными из своих квартир

Жителей нескольких домов в поселке Шайма Череповецкого района пятаются выселить из квартир. Дело в том, что это жилье принадлежат Минобороны, в ведении которого раньше находилась военная часть, занимавшая территорию поселка. Министерство в любой момент может выселить людей из служебных квартир. Такие иски уже лежат в Череповецком районном суде, говорят жители Шаймы. Спасти их может только одно - дома должен взять себе на баланс муниципалитет. Однако вот уже восьмой год администрация района находит причины, чтобы этого не делать. На улице рискуют оказаться семьи с детьми.

Поселок Шайма Череповецкого района до 2011 года был закрытым военным городком №23. Сейчас он имеет статус открытого, на его территории находится два пятиэтажных дома, принадлежащих Минобороны, в котором проживает гражданское население - около 300 человек.

21 января 2011 администрация Череповецкого муниципального района распорядилась создать комиссию для оценки состояния жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории военного городка Шайма. Планировалось, что имущество будет в дальнейшем передано муниципалитету. Однако дома так и остаются на балансе военных. В итоге жители не могут приватизировать квартиры, при этом их могут выселить из домов в любой момент.

«Жители поселка реализовывали свое право на приватизацию в судебном порядке через Череповецкий районный суд, при этом все судебные решения принимались в пользу граждан, было приватизировано несколько десятков квартир, некоторые из них уже перепроданы либо переданы в наследство. Одно из таких решений Череповецкого суда было обжаловано ФГКУ "Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений" МО РФ, дело рассматривал Вологодский областной суд и впервые жителям поселка было отказано в приватизации жилья в поселке Шайма, после этого в Череповецкий районный суд было направлено еще несколько исковых заявлений по тому же вопросу, в том числе и мое, всем было отказано в приватизации», - написала в 2015 году одна из жительниц поселка губернатору.

Женщина пояснила, что для нее единственный шанс получить жилье – это приватизировать его у муниципалитета, который не берет здания на баланс.

Фото: vk.com/public162728581

После этого обращения губернатору прошло еще три года, проблема не решилась. В ноябре 2018 года жители Шаймы написали в администрацию поселения, района и губернатору. Судя по обращенииям, их начали выселять из квартир.

«Мы, жители поселка Шайма Череповецкого района Вологодской области повторно просим рассмотреть вопрос о передаче жилого фонда, принадлежащего МО РФ, где мы проживаем, в муниципальную собственность. С того времени, как в очередной раз было отказано в передаче, многое изменилось, силами управляющей компании проведены мероприятия по приведению жилого фонда в надлежащее техническое состояние. Так как ранее состояние жилого фонда расценивалось как ненадлежащее, просим повторно назначить комиссию по приему домов на баланс Ирдоматского сельского поселения. Ситуация в настоящее время очень напряженная, люди напуганы, прямо перед предстоящей зимой начались судебные заседания по выселению людей, не успевших приватизировать свои квартиры, из специализированного жилого фонда, т.е. из наших двух жилых домов. Первое судебное решение, вынесенное по этому вопросу Череповецким районным судом, оказалось не в пользу одинокой женщины, проживающей в квартире со своими двумя несовершеннолетними детьми, при этом она стоит на очереди как нуждающаяся в жилье, в настоящее время никакого жилья ей не предоставлено, т.е. ее намерены выселить на улицу вместе с детьми. К рассмотрению готовятся следующие иски на проживающих людей, не успевших приватизировать квартиры, почти у всех несовершеннолетние дети. Судя по письмам из Департамента имущественных отношений и Северо-западного территориального управления имущественных отношений они готовы передать жилой фонд, а муниципалитет отказывает по причине отсутствия финансов, а в итоге страдают люди, проживающие в этих квартирах не один десяток лет, защиту интересов этих семей должны осуществлять муниципальные власти, а на деле вся защита сводится к бесконечным отпискам. Просим Вас проявить заинтересованность в этом вопросе, не отмахиваться от нас, прикрываясь отсутствием денежных средств на ремонт, помочь, возможно заключить какое-то соглашение с Региональным управлением жилищного обеспечения (г. Вологда), сообщить нам о конкретных принятых мерах по нашему вопросу», - написали жители поселка.

На это обращение администрация Череповецкого района ответила не будет принимать дома на баланс, пока не будут решены вопросы коммунальной инфраструктуры поселка, включая газоснабжение. А когда их решат - не известно.

«18 декабря 2018 года специалистами администрации района совместно с представителями управляющей компании ООО «ГУ ЖФ» осуществлен выезд в п. Шайма для осмотра многоквартирных домов. В результате выезда выявлено, что управляющей компанией проведена большая работа по содержанию и текущему ремонту домов: ремонт межпанельных швов, восстановление кирпичной кладки в квартирах первого дома на верхних этажах, продолжение работ запланировано в весенне-летний период. Проведен текущий ремонт крыш, планируется косметический ремонт подъездов. Придомовая территория находится в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем не решены вопросы газоснабжения, водоснабжения и водоотведения многоквартирных домов. Учитывая изложенное, полагаем нецелесообразным принимать жилые помещения многоквартирных домов в п. Шайма в собственность Череповецкого муниципального до приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями», - написал в своем ответе заместитель главы Череповецкого района Александр Ельцов.

Таким образом, семьи с детьми могут остаться без крыши над головой.

К слову, из-за нерешенных коммунальных вопросов у жильцов есть и другие проблемы. Так, за водой им приходится ходить за километр и брать воду из колодцев на дачах, собственники которых вошли в положение жителей и разрешили пользоваться ими, писал в 2017 году сайт cherra.su. По данным сайта, вода в эти дома поступает из реки Шексна без какой-либо очистки.