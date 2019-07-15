В Великом Устюге прошел митинг в поддержку активистов Шиеса

В Великом Устюге 14 июля прошёл эко-митинг "Очистим Россию от мусора", участники которого пришли поддержать активистов Шиеса в Архангельской области. Напомним, жители Республики Коми и Архангельской области уже несколько месяцев противостоят строительству полигона для московских отходов на железнодорожной станции Шиес.

По оценкам корреспондента «Северо-Запад. МБХ медиа», на митинге присутствовали около 400 человек. Акцию организовали местные эко-активисты. Одна из организаторов митинга Светлана Обухова выступила с лозунгом «Люди живут не только в Москве!».

- В XXI веке свалок вообще не должно быть: мусора, который для не годится для вторичной переработки не должно создаваться. Необходимо, чтобы пластик и полиэтилен перестали использовать там, где это нецелесообразно, а так же внедрить раздельный сбор мусора и доводить до людей правдивую информацию. Мы молчать не будем, если вдруг к нам решат привести чей-то мусор, но готовы на конструктивный диалог с властью, — заявила Светлана.

Видео с эко-митинга можно посмотреть в группе NewsVo в соцсети ВКонтакте.

В июне NewsVo писал, что протестующих на Шиесе разгоняют сотрудники ОМОНа из разных регионов, в том числе из Вологодской области.