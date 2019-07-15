В Великом Устюге прошел митинг в поддержку активистов Шиеса

15.07.2019 [Общество]
В Великом Устюге прошел митинг в поддержку активистов Шиеса

В Великом Устюге 14 июля прошёл эко-митинг "Очистим Россию от мусора", участники которого пришли поддержать активистов Шиеса в Архангельской области. Напомним, жители Республики Коми и Архангельской области уже несколько месяцев противостоят строительству полигона для московских отходов на железнодорожной станции Шиес.

По оценкам корреспондента «Северо-Запад. МБХ медиа», на митинге присутствовали около 400 человек. Акцию организовали местные эко-активисты. Одна из организаторов митинга Светлана Обухова выступила с лозунгом «Люди живут не только в Москве!». 

- В XXI веке свалок вообще не должно быть: мусора, который для не годится для вторичной переработки не должно создаваться. Необходимо, чтобы пластик и полиэтилен перестали использовать там, где это нецелесообразно, а так же внедрить раздельный сбор мусора и доводить до людей правдивую информацию. Мы молчать не будем, если вдруг к нам решат привести чей-то мусор, но готовы на конструктивный диалог с властью, — заявила Светлана.

Видео с эко-митинга можно посмотреть в группе NewsVo в соцсети ВКонтакте.

В июне NewsVo писал, что протестующих на Шиесе разгоняют сотрудники ОМОНа из разных регионов, в том числе из Вологодской области.

Тэги: митинги, протесты, Экология, мусор
Фото Николая Бычихина

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В департаменте здравоохранения пообещали разобраться со случаем ампутации пальцев пациентке Вологодской горбольницы № 1
В Кремле ждут проблем от губернаторских выборов в Вологодской области
В России отменили бумажные справки для подтверждения инвалидности
Объявлен сбор средств Юрию Шадрину на выплату штрафа за статус о Путине в соцсети
11 млн рублей из бюджета: в Вологодской области заказали концерты Хора Турецкого по двойной цене?
Почтальона из Бабаевского района наградят за то, что она перехитрила грабителя
Учредителя ООО "МиМП" Елену Минакову обвиняют в преднамеренном банкротстве фирмы
В Красавино пьяный водитель на "Ладе" въехал в многоквартирный дом
В Великоустюгском районе пристав присвоила миллион рублей, взысканных по алиментам
Жителя Великого Устюга оштрафовали за неуважение к Путину 
15.07.2019 [Происшествия]

На улице Батюшкова в Вологде после закрытия игорного клуба снова открыли этот бизнес в том же здании

690
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Великом Устюге прошел митинг в поддержку активистов Шиеса
Школьница из Череповца завоевала серебро на Всероссийских соревнованиях по конному спорту
Вологжанин попросил президента Монголии помочь отремонтировать детсад в Вологде
В череповецком агентстве недвижимости клиентам помогали незаконно использовать материнский капитал
На улице Батюшкова в Вологде после закрытия игорного клуба снова открыли этот бизнес в том же здании
Череповчане стали призерами международных соревнований для детей, перенесших онкологические заболевания
Мусор в поселке Суда с одобрения властей вывозили не ежедневно, а три раза в неделю
 


15.07.2019 [Общество]

Вологодских специалистов не позвали на встречу с мэром по благоустройству набережной

1121
0
15.07.2019 [БлогоVO]

316 Путиных

272
0
14.07.2019 [Обзор Прессы]

Минздрав представил законопроект о донорстве костного мозга. Что с ним не так?

278
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика