В Вытегре двое рабочих упали с высоты при ремонте кинотеатра «Волго-Балт»

14.07.2019 [Происшествия]

В Вытегре проводится доследственная проверка по факту травмирования двух рабочих при обрушении чердачных перекрытий кинотеатра «Волго-Балт». В субботу мужчины упали с высоты, когда выполняли там ремонтные работы и разбирали крышу здания.

- После снятия кровли планировался демонтаж стропильной системы с привлечением крана, который, по некоторым данным, должен прибыть в понедельник. В ходе проведения работ часть перекрытий под стропилами обрушилась вниз вместе с бригадиром 1978 г.р. и одним из работников 1986 г.р. Они упали с высоты 6,5 метров и с различными переломами госпитализированы в больницу, - сообщает  региональное управление Следственного комитета.

По одной из версий, причиной произошедшего могло стать распиливание рабочими стропильных балок, удерживавших чердачное перекрытие. Характерные следы повреждений конструкции зафиксированы следователями при осмотре.

Контракт на капремонт кинотеатра на сумму 43 558 977 рублей был заключен с ООО "ЗемСтрой" из Вологды 4 июня. Выполнить работы фирма должна до 1 сентября 2020 года.

Тэги: ЧП, ремонт, кинотеатры

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