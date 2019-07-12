В Вологде пройдет благотворительная лекция о янтарной комнате и крепостном театре Николая Шереметева

Благотворительный фонд "Хорошие люди" начинает серию благотворительных лекций. Собранные средства пойдут в помощь тяжелобольным вологжанам.

Первую лекцию - «Золотой XVIII век в России» - прочитает писательница и краевед Людмила Лапина из Санкт-Петербурга. Она расскажет о янтарной комнате во времена императриц Елизаветы Петровны и Екатерины Великой и крепостном театре Николая Шереметева.

Людмила Лапина родилась в 1961 году в Ленинграде в семье военных. Долгое время она работала библиотекарем и литературным редактором, а сейчас на пенсии проводит экскурсии и рассказывает о достопримечательностях Санкт-Петербурга.

- По натуре – оптимистка, считаю, что литература должна поддерживать читателей в реальной жизни, нести надежду, радость, утешение и напоминать о культурных ценностях нашей цивилизации, - говорит о себе Людмила Юрьевна.

Лекция пройдет 17 июля в Литературной резиденции «Дом дяди Гиляя» на Чернышевского, 15. Начало в 18.00. Благотворительный взнос - от 50 рублей.