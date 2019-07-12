В Верховажском районе мать-алкоголичка оставила своих детей жить одних

В отношении жительницы Верховажья возбудили уголовное дело из-за невыполнения обязанностей по воспитанию двух своих дочерей. Она постоянно выпивала, не занималась детьми, а в феврале 2019 года ушла из дома и больше не вернулась.

«Веря словам горе матери о том, что она вернется, несовершеннолетние несколько дней вынуждены были самостоятельно существовать: топить печь, носить воду из колодца, готовить еду, пока их не приютили сердобольные соседи», — говорится в сообщении прокуратуры Вологодской области.

Оказалось, что женщина переехала жить в другой район области, при этом забрала с собой документы на детей. Её нашли и лишили родительских прав. По результатам проверки надзорного ведомства полиция возбудила уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).



Ранее NewsVo писал о двух малышах, которых в Вологде избивали мать и её сожитель. У двухлетнего мальчика была серьёзная травма бедренной кости, а у 7-месячного ребёнка - перелом рёбер и черепно-мозговая травма. Женщину и её сожителя приговорили к реальным срокам лишения свободы.