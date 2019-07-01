В Вологде вынесли приговор матери избитых в семье двух маленьких мальчиков и ее сожителю

01.07.2019 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор матери двух избитых в семье маленьких мальчиков и ее ранее судимому сожителю. Обоих приговорили к реальным срокам лишения свободы.

Как ранее сообщал Newsvo, 23-летний мужчина жил вместе с 25-летней вологжанкой, а также ее 2-летним и 7-месячным сыновьями. В ноябре 2018 года у старшего ребенка обнаружилась травма бедренной кости, требующая его госпитализации. Мать мальчика обратилась в областную детскую больницу. При госпитализации мальчика в стационар специалисты решили обследовать и второго ребенка, которого женщина принесла с собой. У семимесячного малыша была выявлена черепно-мозговая травма и переломы ребер.

Поскольку характер повреждений свидетельствовал о насильственном нанесении травм, по месту проживания семьи немедленно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что все переломы детям нанес ранее судимый 23-летний сожитель матери обоих мальчиков, который был задержан. В отношении него возбуждено дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего). Позже выяснилось, что семимесячного мальчика пьяные вологжанка и ее сожитель били вдвоем. Детей изъяли из семьи и передали в органы опеки.

В  отношении женщины первоначально было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка, соединенном с жестоким обращением с ним (ст. 156 УК РФ), в отношении ее сожителя - по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего).

- Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемые создавали видимость благополучия в семье, ссылаясь на случайный характер травмы старшего ребенка и при посещении их сотрудниками полиции тщательно скрывали следы употребления спиртного, которые привлекли бы к ним пристальное внимание органов профилактики, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В итоге суд признал мужчину и женщину виновными в причинении тяжкого вреда здоровью маленьких мальчиков (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ), истязании малолетнего (п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию детей, сопряженном с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ).

Матери детей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ее сожителя приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Тэги: избиение, дети, приговор

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