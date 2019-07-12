В Шексне директор МУПа обвиняется в установке мусорных баков возле дома своего родственника за бюджетный счет

Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора МУП "Благоустройство" в Шексне передано в суд. Оказалось, что помимо начисления зарплаты родственникам за работы, которые они не выполняли, и служебного подлога, женщина подозревается в том, что организовала установку мусорных баков возле дома своего родственника за бюджетный счет.

Уголовное дело в отношении Надежды Чистяковой поступило в Шекснинский районный суд 9 июля. Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, женщина обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Напомним, ранее региональное управление СК РФ сообщало, что в 2016 году гендиректор МУПа издавала приказы, согласно которым ее зятю за совмещение должностей доплачивалось от 4 до 10 тысяч рублей. При этом мужчина работу по совмещению не выполнял. Более того, когда зять был в очередном отпуске, подсудимая издала приказ о доплате 5500 рублей к его "зарплате". Основанием было указано увеличение объема работ в указанном месяце. Ущерб предприятию составил 44 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело о растрате.

В это время в отношении Чистяковой уже расследовалось другое уголовное дело - о присвоении денежных средств и служебном подлоге (ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 292 УК РФ). По версии следствия, в 2016 году подозреваемая заключала со своей внучкой договоры на оказание услуг по сбору, обработке диспетчерской информации обслуживаемого жилого фонда. При этом работу внучка не выполняла.

Затем женщина, по версии следствия, издала приказ о приёме родственницы на работу и заключила трудовой договор, но фактически внучка не работала.

- В результате в период с января 2016 года по октябрь 2017 года, по мнению следствия, были незаконно выплачены денежные средства и заработная плата в общей сумме не менее 231,5 тыс. руб., которые присвоила подозреваемая,- сообщает пресс-служба регионального СУ.

Кроме того, женщина обвиняется в том, что в рамках муниципального контракта на оказание услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с мая по июнь 2017 года произвела работы по установке и замене контейнеров на земельном участке другого своего родственника.

Рассмотрение уголовного дела назначено на 30 июля.