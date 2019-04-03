В Шексне директор МУПа фиктивно трудоустроила к себе на работу зятя и внучку

В отношении генерального директора муниципального предприятия в сфере ЖКХ в Шексне возбудили уголовные дела. Руководителя подозревают в растрате и присвоении денежных средств предприятия, а также служебном подлоге. Все выплаты шли в семью: деньги начислялись зятю и внучке подозреваемой. По данным Newsvo, речь идет о МУП "Благоустройство".

По версии следствия, в 2016 году женщина, используя должностное положение, издавала приказы, согласно которым ее зятю за совмещение должностей доплачивалось от 4 до 10 тысяч рублей. При этом мужчина работу по совмещению не выполнял. Более того, когда зять отдыхал в очередном отпуске, подсудимая издала приказ о доплате 5500 рублей к его "зарплате". Основанием было указано увеличение объема работ в указанном месяце. Ущерб предприятию составил 44 тысячи рублей. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о растрате.

В это время в отношении нее уже расследовалось еще одно уголовное дело - о присвоении денежных средств и служебном подлоге (ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 292 УК РФ). По версии следствия, в 2016 году подозреваемая заключала со своей внучкой договоры на оказание услуг по сбору, обработке диспетчерской информации обслуживаемого жилого фонда. При этом работу внучка не выполняла.

Затем женщина, по версии следствия, издала приказ о приёме родственницы на работу и заключила трудовой договор, но фактически внучка не работала.