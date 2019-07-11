В Тотьме обрушилась опора пешеходного моста над Песьей Деньгой

Фото: vk.com/overhear_totma
В Тотьме обрушилась опора пешеходного моста над рекой Песья Деньга. Мост соединяет центральную часть города с микрорайоном Фетиха.
Как сообщили в пресс-службе областного УМЧС, опору подмыло водой, и она упала. Движение по мосту перекрыто. Пострадавших людей нет.
- Приблизительно в 100 метрах от аварийного имеется еще один пешеходный мост. Также есть автомобильный мост, - добавили в пресс-службе областного УМЧС.
Спасатели установили ограждения и разобрали часть мостков, чтобы не было подхода к разрушенной части моста. На месте дежурят сотрудники МАУ «Благоустройство».
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