В Тотьме обрушилась опора пешеходного моста над Песьей Деньгой

11.07.2019 [Происшествия]
В Тотьме обрушилась опора пешеходного моста над Песьей Деньгой

Фото: vk.com/overhear_totma

В Тотьме обрушилась опора пешеходного моста над рекой Песья Деньга. Мост соединяет центральную часть города с микрорайоном Фетиха.

Как сообщили в пресс-службе областного УМЧС, опору подмыло водой, и она упала. Движение по мосту перекрыто. Пострадавших людей нет. 

- Приблизительно в 100 метрах от аварийного имеется еще один пешеходный мост. Также есть автомобильный мост, - добавили в пресс-службе областного УМЧС.

Спасатели установили ограждения и разобрали часть мостков, чтобы не было подхода к разрушенной части моста. На месте дежурят сотрудники МАУ «Благоустройство».

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Тэги: мосты, ЧП

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