Региональных операторов, работающих с ТКО, освободили от уплаты НДС

11.07.2019 [Общество]

Государственная Дума во втором (основном) чтении приняла поправки в Налоговый кодекс РФ в части предоставления налоговых льгот. Депутаты говорят, что принятые налоговые льготы позволят снизить тарифы на мусор.

Принятые изменения освобождают региональных операторов, работающих с бытовыми отходами, от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Кроме того, регионам предоставлено право «обнулить» налог на прибыль для таких организаций.

- Налоги составляют весомую часть в структуре затрат любой организации, и региональные операторы, работающие с ТКО, не исключение, - пояснил Newsvo депутат Госдумы от Вологодской области Алексей Канаев, - Эти платежи учитываются при определении тарифа. Налоговые льготы, введение которых предполагается с 1 января 2020 года, позволит скорректировать тарифы на мусор для населения в сторону снижения.

Напомним, на этой неделе выяснилось, что снижение тарифа на вывоз мусора в Вологде и других населенных пунктах в Восточной зоне области будет не таким, как обещал губернатор. С 1 июля тариф «Аквалайна» за вывоз мусора для жителей городов составит 123 рубля 60 копеек, для жителей сельских населённых пунктов - 99 рублей 46 копеек. При этом ранее губернатором озвучивались другие цифры: для жителей городов - 119 рублей за человека, для жителей сельской местности – 96 рублей. Подробнее об измененном тарифе Newsvo писал 9 июля.

Тэги: мусор, налоги, льготы
Сюжет: тариф на вывоз мусора

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