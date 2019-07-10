Вологодская область в 2019 году получит 19 млн рублей на расходники к инсулиновым помпам для детей

NewsVo получил ответ из правительства области о том, какую сумму получит наш регион в 2019 году из федерального бюджета на расходные материалы к инсулиновым помпам для детей. А вот сумма, которую выделят из областного бюджета в 2020 году на тест-полоски, сахароснижающие препараты и расходные материалы к помпам из областного бюджета, пока не известна. При этом губернатор пообещал, что этими предметами в следующем году обеспечат всех пациентов с диабетом.

Напомним, в 2019 году на обеспечение детей с инвалидностью расходными материалами к инсулиновым помпам выделят свыше 2 млрд рублей из федерального бюджета. Эти средства будут распределены между регионами России. Правительство внесло такую поправку ко второму чтению законопроекта «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») заверил, что дополнительные 2 млрд рублей, которые уйдут в регионы после принятия закона, полностью закроют потребность в средствах на расходники к инсулиновым помпам.

- В соответствии с данным законопроектом Вологодской области на данные цели в 2019 году будет выделено дополнительно 19 млн рублей, -сообщило управление информационной политики в ответ на запрос NewsVo.

Кроме того, на ежегодном отчете перед депутатами областного заксобрания губернатор Олег Кувшинников заявил, что с 2020 года диабетикам в Вологодской области будут бесплатно предоставлять тест-полоски, сахароснижающие препараты и расходные материалы к инсулиновым помпам за счет областного бюджета. В нашем запросе мы также спросили, о какой сумме идет речь. В управления информационной политики нам ответили, что сумма пока не известна.

Мы предлагаеv пациентам с диабетом в 2020 году сообщать нам, если им не будут выдавать бесплатно вышеназванные препараты.