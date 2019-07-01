В 2020 году диабетиков Вологодской области пообещали обеспечить тест-полосками

В 2019 году Вологодская область получит деньги из федерального бюджета на расходные материалы к инсулиновым помпам для детей с инвалидностью. А в 2020 году губернатор пообещал обеспечить всех диабетиков тест-полосками и расходниками (для тех, кто на помпе) за счет областного бюджета.

На ежегодном отчете перед депутатами областного заксобрания губернатор Олег Кувшинников заявил, что с 2020 года диабетикам в Вологодской области будут бесплатно предоставлять тест-полоски, сахароснижающие препараты и расходные материалы к инсулиновым помпам. Источником финансирования глава региона назвал областной бюджет.

«Если вам пришлось приобретать назначенные лекарственные препараты за счет собственных средств, при наличии подтверждающих документов вы всегда можете обратиться к главному врачу медицинской организации за возмещением расходов», - подчеркнул Олег Кувшинников.

Соответствующая информация была опубликована 27 июня в официальной группе Вологодской области в соцсети ВКонтакте. Выглядит она несколько странно с учетом того, что пациенты и так получают сахароснижающие препараты (инсулин или таблетки) бесплатно - согласно законодательным нормам, поэтому не понятно, почему речь идет о 2020 годе. Что касается тест-полосок, то их многим диабетикам приходится добиваться через суд, хотя они также положены бесплатно.

Отметим, что как раз перед сессией областного заксобрания стало известно, что в 2019 году на обеспечение детей с инвалидностью расходными материалами к инсулиновым помпам выделят свыше 2 млрд рублей из федерального бюджета. Эти средства будут распределены между регионами России. Правительство внесло такую поправку ко второму чтению законопроекта «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») заверил, что дополнительные 2 млрд рублей, которые уйдут в регионы после принятия закона, полностью закроют потребность в средствах на расходники к инсулиновым помпам. При этом глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сказал, что инсулиновыми помпами детей, больных диабетом, регионы обеспечивают сами, но дорогие расходные материалы их семьям приходится приобретать из личных средств.

О том, какую сумму на расходники к помпам получит Вологодская область в 2019 году из федерального бюджета и какую сумму выделит на них, а также на тест-полоски областной бюджет в 2020 году, не известно. Мы направили соответствующий запрос в правительство области.