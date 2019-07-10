Ливневку на улице Пугачева в Вологде обещают сделать к началу августа

10.07.2019 [Общество]

На отрезке улицы Пугачева в Вологде прокладывают ливневую канализацию.

- На части улицы Пугачева ливневки ранее не было, она строится с нуля. Прокладывать ее будут открытым способом. Земляные работы сегодня уже начались, - сообщили 8 июля в пресс-службе городской администрации.

Речь идет об отрезке ул. Пугачева от ул. Городской Вал до Пугачева, д. 28.

- Нам предстоит построить участок ливневой канализации длиной 310 метров. Будут смонтированы трубы диаметром 300 мм и пять дождеприемных колодцев для отвода поверхностных вод во время дождей и таяния снега. Ливневку делаем без использования напорного варианта, то есть вода будет уходить самотеком. Все работы планируем завершить в первых числах августа, - пояснил технический директор МУП ЖКХ «Водоканал» Андрей Юриков.

Начальная цена аукциона на укладывание ливневки была 1 989 674,40 рублей. Как выяснил NewsVo, на него была подана всего одна заявка – от ООО «Геоком25» из Вологды, которое предложило выполнить работы за 1 879 000 рублей.

Согласно конкурсной документации, работы нужно выполнить в течение 30 дней с момента заключения договора. Несмотря на то, что итоги аукциона были подведены 19 июня, сведения о заключенном договоре на сайт госзакупок до сих пор не внесены.

Скриншот с сайта госзакупок сделан 10 июля 2019 года.

Напомним, что конкурс на ремонт всей улицы Пугачева - от улицы Карла Маркса до набережной - выиграло ООО «Магистраль». На этой неделе фирма должна начать обновлять тротуары и устанавливать бортовые камни на свободных от монтажа сетей участках.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, обновление коммуникаций сейчас ведется также на улицах Северной, Прокатова, Пролетарской и Предтеченской.

Тэги: ливневка, ООО Магистраль

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