В Вологде ООО «Открытие» незаконно выдавало займы населению

09.07.2019 [Происшествия]

В Вологде ООО «Открытие» незаконно выдавало потребительские займы населению. По данным Newsvo, речь идет о фирме, связанной с одноименной риэлторской компанией в Вологде.

- По результатам проведенной прокуратурой города Вологды проверки по выявлению нелегальной деятельности по предоставлению потребительских займов населению, в работе ООО «Открытие» выявлено нарушение кредитно-банковского законодательства, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В ведомстве рассказали, что в 2018 году фирма выдала более 15 займов. Предложения о предоставлении потребительских займов публиковались в интернете. При этом у фирмы не было статуса кредитной организации, и она не имела права выдавать такие займы. По факту выявленного нарушения было возбуждено несколько дел об административных правонарушениях по ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов).

Нарушители отделались штрафом: 4 июля мировой суд оштрафовал ООО «Открытие» и его руководителя на 100 тысяч рублей и 20 тысяч рублей соответственно.

Согласно данным базы "Контур.Фокус", с 16 мая 2019 года фирма находится в стадии ликвидации.

Примечательно, что учредитель и ликвидатор этого ООО Фаина Дуда также является председателем правления кредитного потребительского кооператива «Забота», который зарегистрирован в той же квартире на улице Мохова, 23а, что и ООО «Открытие».

Напомним, о КПК «Забота» мы писали в этом году. Кооператив предлагает пожилым людям заключить договор займа под очень высокие проценты, при этом в качестве залога клиенты оставляют в том числе квартиру. В феврале пожилая вологжанка обратилась в приемную депутата Антона Холодова и пожаловались, что ее ввели в заблуждение относительно просрочки по займу, которой, по ее словам, не было.

Тэги: займы, кредиты, нарушения

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