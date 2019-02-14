Вологжанка, переоформившая свой кредит в кооперативе "Забота", теперь боится остаться без квартиры

14.02.2019 [Общество]

В Вологде появилась некая организация с уже знакомым для горожан названием «Забота». Она позиционирует себя как кредитный потребительский кооператив. Пенсионерам предлагается заключить договор займа под очень высокие проценты. При этом в качестве залога пожилые люди оставляют квартиру. 

 Вологжанка Марина Николаевна также обратилась в «Заботу». И теперь женщина боится остаться без своей квартиры. 

«У меня был займ у частного лица. В конце месяца мне позвонили, сказали, что есть просрочка в 12 тысяч рублей. Предложили займ переоформить в «Заботе». Что произошло, я не знаю, но я согласилась на все условия и подписала документы. Потом оказалось, что просрочки не было, а наоборот, на 25 тысяч меньше надо было платить. Теперь у меня висит долг в 134 тысячи, а должна отдать более 300. Займ у меня идет под залог квартиры. Сегодня я должна внести взнос, и если я этого не сделаю, то завтра у меня отберут квартиру», - рассказывает Марина Николаевна. 

Со своей проблемой пенсионерка обратилась в общественную приемную депутата Законодательного собрания Вологодской области Антона Холодова. 

«Мы сразу связались с организацией «Забота», чтобы узнать, на каких условиях предоставляются займы для пенсионеров. Специалист кооператива пояснила, что они выдают разные займы, не только под залог квартиры. И проценты у них назначаются в зависимости от кредитной истории и от вида займа. Сейчас наши юристы в приемной разбираются, есть ли нарушения в работе организации, и как можно помочь Марине Николаевне. В любом случае, надо быть осторожнее при заключении договора в любых микрофинансовых организациях», - прокомментировал Холодов. 

Стоит отметить, что к культурно-досуговому центру «Забота», который пользуется большой популярностью среди пенсионеров, данная организация не имеет никакого отношения. Между тем, логотопы организаций очень схожи, хотя специалисты кредитного кооператива утверждают обратное.

Тэги: обман пенсионеров

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