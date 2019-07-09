Екатерина Кузьменкова покинула клуб «Вологда-Чеваката»

09.07.2019 [Спорт]

Екатерина Кузьменкова покинула клуб «Вологда-Чеваката» - эту информацию накануне подтвердил сам клуб в своей официальной группе в соцсети ВКонтакте.

Напомним, Екатерина присоединилась к команде прошлым летом и в сезоне 2018/19, играя на позиции центровой, провела за вологодский клуб 50 матчей, в средней набирая 15 очков за матч.

«Для меня сезон в Вологде был очень интересным. Одно удовольствие работать с грамотным профессиональным тренером Владимиром Крашениным. Я рада, что смогла познакомиться с хорошим человеком и в прошлом отличным игроком Еленой Волковой. Хочу сказать огромное спасибо доктору Татьяне Николаевне за помощь, которую она оказывала весь сезон. Она делала невозможное возможным – все, чтобы я играла и чтобы при этом меня не беспокоили "болячки"», -  сказал Екатерина пресс-службе клуба.

Следующим клубом в карьере Екатерины Кузьменковой станет красноярский «Енисей», который выступает в Премьер-лиге - высшем дивизионе российского баскетбола.

Добавим, что этим летом вологодскую команду также покинули баскетболистки Анна Нужная и Любовь Турченюк.
 

Тэги: баскетбол

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