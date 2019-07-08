В  Вытегорском районе выбрали участки для проекта «Вологодский гектар»

В перечень участков, которые будут предоставлять в Вытегорском районе по программе «Вологодский гектар», вошли 13 контуров Кемского, Оштинского, Анненского, Анхимовского, Андомского сельских поселений общей площадью почти 188 га.

Напомним, программа «Вологодский гектар» начала работать в области с 1 апреля. Бабаевский, Вытегорский и Харовский стали участниками второго этапа этой программы. Участки можно выбрать на сайте gektar35.ru. Там же можно ознакомиться с правилами получения земли. Все заявки подаются дистанционно.

Кроме того, вместо участка земли можно получить «Земельный сертификат». Он предоставляется многодетным семьям с тремя и более детьми, которые стоят в очереди на участок под индивидуальное жилищное строительство и хотят вместо него получить выплату в размере 223 тысячи 400 рублей. Эти средства можно направить на улучшение жилищных условий.

Заместитель губернатора Эдуард Зайнак во время рабочего визита в Вытегорский район вручил там земельные сертификаты многодетным семьям. Как сообщает пресс-служба областного правительства, на 2019 год муниципалитету предусмотрены средства в размере 8,8 млн. рублей - это позволит предоставить единовременную денежную выплату взамен земельных участков 39 семьям. Пока о своем желании получить такой сертификат высказали 35 семей.

В целом по области единовременную денежную выплату планируют получить более 1500 семей. В основном вологжане тратят средства на погашение ипотечного кредита, покупку дома или земельного участка.

- Думаю, что земельные сертификаты, выдачу которых мы запланировали в этом году - 1860 - точно найдут своих обладателей, - констатировал заместитель губернатора Эдуард Зайнак.