В Вологодском районе экс-начальницу отделения Почты России осудили за хищение почти 200 тысяч рублей

В Вологодском районе вынесли еще один приговор экс-начальнице отделения Почты России. Женщина признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Как в 2018 году сообщал Newsvo, речь идет о 28-летней начальнице почтового отделения села Макарово в Кубинском сельском поселении (ред. - возраст был указан на тот момент). Ранее ей уже был вынесен условный приговор за то, что в 2018 году женщина систематически забирала из кассы деньги, присвоив 144,7 тысячи рублей. Однако после вынесения этого приговора сотрудники ОМВД России по Вологодскому району выявили еще одно хищение, совершенное ею раньше:

- Следствием и судом установлено, что обвиняемая, будучи начальником отделения почтовой связи, расположенного в одной из деревень Вологодского района, использовала служебное положение в корыстных целях. В декабре 2016 года 28-летняя женщина похитила часть денежных средств, хранящихся в кассе и вырученных от предоставления услуг почтовой связи и от продажи сопутствующих товаров в общей сумму 195,7 тыс. рублей, - сообщает региональное управление СК РФ.

Суд приговорил женщину к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно. Причиненный ущерб она полностью возместила. Ранее сообщалось, что она уволилась по собственному желанию.