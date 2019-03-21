В Вологодском районе экс-начальницу отделения почты снова будут судить за присвоение денег

21.03.2019 [Происшествия]

Бывшая начальница почтового отделения в Вологодском районе, ранее осужденная за присвоение денег, вновь предстанет перед судом. Полицейские выявили новые эпизоды преступления, совершенные ею двумя годами ранее.

Как ранее сообщал Newsvo, речь идет о 28-летней начальнице почтового отделения села Макарово в Кубинском сельском поселении. В 2018 году женщина систематически забирала из кассы деньги, присвоив себе 144,7 тысячи рублей. Распорядилась она ими по своему усмотрению. Приговором суда обвиняемой было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, она должна выплатить в пользу почтамта 140,7 тысяч рублей.

По информации следователей, начальница почтового отделения в Макарово уволилась по собственному желанию

Однако после вынесения этого приговора сотрудники ОМВД России по Вологодскому району выявили еще одно хищение, совершенное ею еще раньше:

- По версии следствия, обвиняемая, будучи начальником отделения почтовой связи, расположенного в одной из деревень Вологодского района, использовала служебное положение в корыстных целях. В декабре 2016 года 28-летняя женщина  похитила часть денежных средств, хранящихся в кассе и  вырученных от предоставления услуг почтовой связи и от продажи сопутствующих товаров. Своими действиями они причинила ущерб на общую сумму 195,7 тыс. рублей, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Материалы уголовного дела переданы в суд.

Тэги: Почта России, коррупция, хищение

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