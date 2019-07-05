В Вологде на железнодорожном переезде поезд насмерть сбил 31-летнего велосипедиста

05.07.2019 [Происшествия]

В Вологде на железнодорожном переезде в районе улицы Товарной пассажирский поезд насмерть сбил 31-летнего мужчину. Трагедия произошла сегодня около 13 часов. 

- Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что мужчина следовал по железнодорожному переезду на велосипеде. Во избежание наезда машинист приближающегося поезда подал звуковые и световые сигналы, однако столкновения избежать не удалось, - сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Личность погибшего установлена, о происшествии уже сообщили его родственникам. 

По факту гибели мужчины проводится проверка.

Тэги: сбили велосипедиста, поезд, попал под поезд

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