В Вологде на железнодорожном переезде поезд насмерть сбил 31-летнего велосипедиста

В Вологде на железнодорожном переезде в районе улицы Товарной пассажирский поезд насмерть сбил 31-летнего мужчину. Трагедия произошла сегодня около 13 часов.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что мужчина следовал по железнодорожному переезду на велосипеде. Во избежание наезда машинист приближающегося поезда подал звуковые и световые сигналы, однако столкновения избежать не удалось, - сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Личность погибшего установлена, о происшествии уже сообщили его родственникам.

По факту гибели мужчины проводится проверка.