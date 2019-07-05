В Череповце на один день сделали бесплатным проезд на 25 новых автобусах

05.07.2019 [Общество]

25 новых автобусов ЛиАЗ вышли на маршруты в Череповце: 5 июля проезд на них будет бесплатным. Об этом во время презентации техники в автоколонне № 1456 заявила мэр Череповца Елена Авдеева.

Ранее Newsvo сообщал, что в Череповец за счет областного бюджета приобрели автобусы «ЛиАЗ-529 267» — это техника большого класса, которая предназначена для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Автобусы оснащены системой кузова «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей на семь градусов), большой накопительной площадкой, оборудованной специальными креплениями для инвалидных колясок, аппарелью для въезда и съезда. Капсуляция моторного отсека и защита двигателя, по заверению завода, уменьшают количество шума внутри и снаружи салона автобуса.

«Из областного бюджета мы решили выделить 180 миллионов рублей на покупку этих автобусов, такое же решение принято и по вологодской автоколонне, где ситуация более плачевная, — цитирует cherinfo.ru слова выступившего на презентации главы региона Олега Кувшинникова. — Я очень рад, что мы приступили к обновлению парка. Перспектива — полный переход общественного транспорта на газовое топливо».

Тэги: автобусы, общественный транспорт

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