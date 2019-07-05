В Череповце на один день сделали бесплатным проезд на 25 новых автобусах

25 новых автобусов ЛиАЗ вышли на маршруты в Череповце: 5 июля проезд на них будет бесплатным. Об этом во время презентации техники в автоколонне № 1456 заявила мэр Череповца Елена Авдеева.

Ранее Newsvo сообщал, что в Череповец за счет областного бюджета приобрели автобусы «ЛиАЗ-529 267» — это техника большого класса, которая предназначена для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Автобусы оснащены системой кузова «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей на семь градусов), большой накопительной площадкой, оборудованной специальными креплениями для инвалидных колясок, аппарелью для въезда и съезда. Капсуляция моторного отсека и защита двигателя, по заверению завода, уменьшают количество шума внутри и снаружи салона автобуса.