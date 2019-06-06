25 низкопольных автобусов купили в Череповец

25 низкопольных автобусов, работающих на газовом топливе, купили для Череповца на средства областного бюджета. По словам председателя правительства Вологодской области Антона Кольцова, контракт на покупку техники уже подписан с заводом «ЛиАЗ». Цена договора — 179 миллионов рублей.

«Каждый автобус стоит более семи миллионов рублей. Машины оборудованы механизмом для посадки и высадки маломобильных групп населения, цифровыми табло. Автобусы работают на компримированном газе, и это еще один шаг по снижению нагрузки на окружающую среду. Это перспективное направление, по которому сейчас идут многие города», — рассказал cherinfo.ru Антон Кольцов.

До 10 июня в Череповец будут поставлены автобусы «ЛиАЗ-529 267» — это автобусы большого класса, которые предназначены для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Автобусы оснащен системой кузова «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей на семь градусов), большой накопительной площадкой, оборудованной специальными креплениями для инвалидных колясок, аппарелью для въезда и съезда. Капсуляция моторного отсека и защита двигателя, по заверению завода, уменьшают количество шума внутри и снаружи салона автобуса.