25 низкопольных автобусов купили в Череповец

06.06.2019 [Общество]

25 низкопольных автобусов, работающих на газовом топливе, купили для Череповца на средства областного бюджета. По словам председателя правительства Вологодской области Антона Кольцова, контракт на покупку техники уже подписан с заводом «ЛиАЗ». Цена договора — 179 миллионов рублей.

«Каждый автобус стоит более семи миллионов рублей. Машины оборудованы механизмом для посадки и высадки маломобильных групп населения, цифровыми табло. Автобусы работают на компримированном газе, и это еще один шаг по снижению нагрузки на окружающую среду. Это перспективное направление, по которому сейчас идут многие города», — рассказал cherinfo.ru Антон Кольцов.

До 10 июня в Череповец будут поставлены автобусы «ЛиАЗ-529 267» — это автобусы большого класса, которые предназначены для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Автобусы оснащен системой кузова «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей на семь градусов), большой накопительной площадкой, оборудованной специальными креплениями для инвалидных колясок, аппарелью для въезда и съезда. Капсуляция моторного отсека и защита двигателя, по заверению завода, уменьшают количество шума внутри и снаружи салона автобуса.

Тэги: автобусы, общественный транспорт

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Темнокожий ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС живет в Череповце
Дым сигарет из кабинета депутата заксобрания возмутил вологжанина
В Череповце предпринимателя обязали снести установленную за его счет детскую площадку
Масло из Вологды признали лучшим в телепрограмме «Естественный отбор»
В Вологде арестовали женщину-опекуна погибшего Степы Кукина
На форуме вологодского отделения «Единой России» выступил Михаил Боярский
Тариф на вывоз мусора в Вологодской области снизят со 140 до 119 рублей за человека
Вологодская область вошла в ТОП-10 регионов России с наиболее закредитованным населением
В Вологодской области возродят два мужских монастыря
Правительство Вологодской области покупает авто за 2 млн для своего представительства в Москве
04.06.2019 [БлогоVO]

И ещё о сериале «Чернобыль»

868
0
05.06.2019 [Общество]

Темнокожий ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС живет в Череповце

8669
1
05.06.2019 [БлогоVO]

Тренд познания обществом реалий Советского Союза через сериалы и ютуб

666
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце один из выпускников сдает ЕГЭ по китайскому языку
В администрации Вологды начали проверку из-за избрания председателем ТОСа «Бригантина» консультанта ДГХ
Регоператор «Аквалайн» пытался снять с себя обязанность по уборке переполненных мусорных площадок в Вологде
25 низкопольных автобусов купили в Череповец
В Вожегодском районе открыли новую ферму
В Череповце сотрудница ГИБДД помогла задержать похитителя мотоцикла
Вологодские спортсменки стали победителями международного турнира по голболу
 


30.05.2019 [Происшествия]

«За детей страшно»: в Вологде бездомные собаки покусали женщину

5363
0
06.06.2019 [БлогоVO]

Страница фонда «Хорошие люди» появилась на сайте ресурса «Нужна помощь»

128
0
06.06.2019 [Обзор Прессы]

Мои друзья не прививают своих детей. Как правильно поговорить с ними об этом?

246
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика