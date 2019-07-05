В Вытегорском районе водитель «Дэу» на трассе сбил двух коров и погиб

В Вытегорском районе водитель "Дэу" сбил двух внезапно вышедших на дорогу коров и погиб. ДТП произошло вчера около 23:30 на 351 км автодороги Вологда – Медвежьегорск.

По предварительным данным областного ГИБДД, 57-летний мужчина, Мурманской области, за рулем "Дэу Нексия" совершил наезд на двух неожиданно появившихся на проезжей части коров. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП. 63-летняя пассажирка машины с травмами доставлена в больницу.

Известно, что животные погибли в результате ДТП.

Ранее Newsvo сообщал, что суд обязал водителя, сбившего лося на трассе в Грязовецком районе, выплатить государству ущерб в 80 тысяч рублей. Инцидент произошел утром 16 сентября прошлого года на 9 км автодороги «Илейкино-Шуйское».