В Вологде подростка, пришедшего в военкомат в наркотическом опьянении, приговорили к условному сроку

04.07.2019 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор 16-летнему подростку за покупку и употребление курительной смеси. 15 января 2019 года школьника задержали в военкомате: он пришел на комиссию в состоянии наркотического опьянения.

Как ранее сообщал Newsvo, следователи выяснили, что несовершеннолетний на территории Вологды приобрел у неустановленного лица курительную смесь массой 0,49 грамма. Наркотик он хранил при себе до момента задержания.

- О том, что подросток имеет признаки наркотического опьянения, сообщили полицейским сотрудники военного комиссариата, где обвиняемый проходил комиссию. Эта информация подтвердилась и при личном досмотре вологжанина:  запрещенная курительная смесь обнаружилась в имевшейся при нем пачке с сигаретами, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.

Тэги: спайсы, наркотики. подростки

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