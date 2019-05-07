В Вологде 16-летний подросток пришел на комиссию в военкомат в наркотическом опьянении

В Вологде 16-летний подросток предстанет перед судом за покупку и употребление курительной смеси. 15 января 2019 года школьника задержали в военкомате: он пришел на комиссию в состоянии наркотического опьянения.

По версии следствия, несовершеннолетний на территории Вологды приобрел у неустановленного лица курительную смесь массой 0,49 грамма. Наркотик он хранил при себе до момента задержания.

- О том, что подросток имеет признаки наркотического опьянения, сообщили полицейским сотрудники военного комиссариата, где обвиняемый проходил комиссию. Эта информация подтвердилась и при личном досмотре вологжанина: запрещенная курительная смесь обнаружилась в имевшейся при нем пачке с сигаретами, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следствие по делу завершено, материалы переданы в суд. Подростку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо без такового.