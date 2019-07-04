Три «Тойоты Камри» купили за счет областного бюджета для «повышения мобильности» вологодской ДПС

В Вологодской области за счет средств регионального бюджета купили три «Тойоты Камри» для сотрудников ДПС. Новые автомобили были переданы полицейским вчера во время регионального конкурса мастерства среди сотрудников ГИБДД, проходившего на площади Революции.

- За счет средств регионального бюджета для повышения мобильности подразделений ДПС были приобретены три новые Toyota Camry. По словам инспекторов, новая техника позволит дорожным полицейским на равных преследовать нарушителей скоростного режима, которые преимущественно передвигаются на мощных иномарках, - сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Судя по данным из открытых источников, стоимость одного такого автомобиля – от 1,5 млн рублей. Таким образом, на повышение мобильности полицейских из областного бюджета потратили не менее 4,5 млн рублей.

Скриншот с toyota.ru

Ранее Newsvo сообщал, что правительство Вологодской области купит автомобиль за 2 миллиона рублей для своего представительства в Москве. Судя по описанию машины, которая требуется вологодским чиновникам, это авто бизнес или представительского класса длинной не менее 4 830 миллиметров, шириной не менее 1820 миллиметров, с достаточно низким клиренсом (дорожный просвет) – от 145 до 160 миллиметров.