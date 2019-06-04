Правительство Вологодской области покупает авто за 2 млн для своего представительства в Москве

04.06.2019 [Общество]

Правительство Вологодской области купит автомобиль за 2 миллиона рублей для своего представительства в Москве. Судя по описанию машины, которая требуется вологодским чиновникам, это авто бизнес или представительского класса длинной не менее 4 830 миллиметров, шириной не менее 1820 миллиметров, с достаточно низким клиренсом (дорожный просвет) – от 145 до 160 миллиметров. 

Начальная (максимальная) стоимость контракта - 2 миллиона рублей. За эти деньги чиновники хотят приобрести черный седан с кожаным салоном, климат-контролем, коробкой-автоматом, мощностью от 199 до 250 лошадиных сил. Машина полностью «упакована»: есть подогрев всех сидений, электропривод водительского сидения в восьми направления, переднего пассажира в четырех направлениях, электрообогрев стекол, передние и задние датчики парковки, аудиосистема, иммобилайзер и т.д. 

Аукцион на покупку машины состоится утром 13 июня. Место доставки авто - представительство Вологодской области при президенте Российской Федерации и правительстве Российской Федерации на Староконюшенном переулке в Москве.

Класс автомобиля обычно определяют его длиной и шириной. Так, к бизнес-классу обычно относят седаны и универсалы. Такие машины достаточно просторны и имеют высокий уровень стандартной комплектации. Их длина более 4,6 метров. К бизнес-классу можно отнести Audi A6, BMW 5, Mercedes-Benz E-класса, Lexus ES. Toyota Avalon. 

После бизнес-класса идет высший класс, или представительский. Представительские машины – исключительно седаны, очень просторные, длиной от 4,9 метров. К ним относится Mercedes-Benz S-класса, BMW 7-й серии, Audi A8, Lexus LS, SsangYong Chairman, Volkswagen Phaeton, Maybach 57/62 и другие.

Тэги: госзакупки, автомобили

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