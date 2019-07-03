В Вологде директора частного детсада будут судить за травмы воспитанников и жестокое обращение с ними

В Вологде директор частного детсада «Улитка» предстанет перед судом. Женщину обвиняют в совершении преступлении, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности).

Как ранее сообщал Newsvo, уголовное дело возбудили после того, как в правоохранительные органы в январе 2019 года обратилась мама одного из воспитанников. Женщина рассказала, что вечером забрала своего сына из садика, дома он пожаловался на боль в руке. Обследование показало, что у ребенка сломана рука, однако никто из персонала организации о травме матери не сообщил.

На место выехали следователи, изъяли документацию, касающуюся организации деятельности частного детского учреждения. По версии следствия, в период с 10 по 21 января 1,5-годовалый ребенок посещал частное дошкольное учреждение в соответствии с устным договором его матери с организацией. За денежное вознаграждение ей оказывались услуги по дневному уходу за малолетним ребенком.

- 21.01.2019 в период с 08 часов 30 минут до 12 часов 00 минут малолетний мальчик, находясь в помещении частного дошкольного учреждения в г.Вологде получил травму правой руки. По мнению следователей, травмирование ребенка стало следствием ненадлежащего исполнения 47-летней обвиняемой взятых на себя обязанностей по присмотру и уходу за ребенком, оставившей его без присмотра и не оказавшей должного внимания и заботы малолетнему воспитаннику, за чью жизнь, здоровье и безопасность она несла полную ответственность, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Следователи отмечают, что осенью 2018 года этот частный садик уже привлекал внимание правоохранителей, правда, тогда он работал под другим названием - «Лапочка». Тогда годовалый мальчик взобрался на подоконник и вместе с противомоскитной сеткой выпал из окна 1 этажа. Ребенок был на улице некоторое время, пока прохожие не обнаружили его и не вернули обратно в детский сад. Ранее в сети также были негативные отзывы о садике от бывшего сотрудника. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Садик закрыли, но через некоторое время он начал работать вновь под новым названием – «Улитка».

В ходе расследования нового уголовного дела также выяснилось, что подсудимая допускала пренебрежительное, грубое обращение с детьми и применяла негуманные и жестокие методы воспитания.

- Например, в 2018 году, грубо нецензурно ругаясь, она бросила на пол мальчика, обмочившего мебель, а в другом случае ударила по лицу девочку, отказывавшуюся от приема пищи, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело направлено в суд. Судя по группе частного садика в соцсети, в данный момент он продолжает работу.