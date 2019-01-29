В Вологде воспитатели частного детсада «Улитка» не заметили, что ребенок сломал руку

В Вологде администрацию частного детсада «Улитка» подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причем ранее в этом учреждении уже выявляли аналогичные нарушения, но оно просто сменило название и стало работать снова.

- 22 января 2019 года к следователям СК России обратилась вологжанка, сообщив, что накануне забрала из частного детского садика «Улитка» своего 1,5-годовалого сына, он пожаловался на боль в руке и при обследовании обнаружился перелом. О травмировании ребенка никто из персонала организации ей не сообщил, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

На место выехали следователи, изъяли документацию, касающуюся организации деятельности частного детского учреждения. Подключив специалистов-медиков, следователи предварительно установили, что ребенку причинен закрытый перелом правого предплечья, повлекший вред здоровью средней тяжести.

По версии следствия, в период с 10 по 21 января 1,5-годовалый ребенок посещал частное дошкольное учреждение в соответствии с устным договором его матери с организацией. За денежное вознаграждение ей оказывались услуги по дневному уходу за малолетним ребенком.

- 21.01.2019 в период с 08 часов 30 минут до 12 часов 00 минут малолетний мальчик, находясь в помещении частного дошкольного учреждения «Улитка» на ул. Мира в Вологде, в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, получил травму правой руки. Обстоятельства, при которых мальчик получил указанные повреждения, следствием в настоящее время выясняются, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Следователи отмечают, что осенью 2018 года этот частный садик уже привлекал внимание правоохранителей, правда, тогда он работал под другим названием - «Лапочка». Тогда годовалый мальчик взобрался на подоконник и вместе с противомоскитной сеткой выпал из окна 1 этажа. Ребенок был на улице некоторое время, пока прохожие не обнаружили его и не вернули обратно в детский сад. Ранее в сети также были негативные отзывы о садике от бывшего сотрудника. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). После этого деятельность детского сада «Лапочка» была прекращена. Однако через некоторое время он снова начал работать по тому же адресу, но с другим названием – «Улитка».