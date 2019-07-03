Директор строительной фирмы в Череповце уклонился от уплаты 19,5 млн рублей налогов

В Череповце директор строительного ООО «Инком Строй» подозревается в уклонении от уплаты 19,5 млн рублей налога на добавленную стоимость. Следователи полагают, что бизнесмен незаконно получил налоговый вычет и занизил налог на прибыль с помощью фиктивных сделок.

- На основании фиктивных договоров, а также подложных счетов-фактур, он организовал внесение в книги покупок своей организации заведомо ложных сведений о взаимоотношениях с контрагентом и уплаты НДС. Сумма в размере более 11 млн. рублей, как налоговые вычеты, в дальнейшем была отражена в налоговых декларациях. Фактически услуги, отраженные в бухгалтерском учете строительной фирмы, у поставщика не приобретались, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Кроме того, по версии следствия, подозреваемый, используя фиктивные документы, занизил на 8,3 млн рублей сумму налога на прибыль организации, подлежащую уплате в бюджет. Фактически товарно-материальные ценности, отраженные в бухгалтерском учете ООО «Инком Строй», как приобретенные у поставщика, налогоплательщиком не приобретались. Следователи выяснили, что материалы были предоставлены совсем другим предприятием в адрес фирмы в рамках исполнения договора подряда, а в последующем внесены в затратную часть предприятия по налогу на прибыль.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Ведется следствие.

Ранее Newsvo сообщал, что в Череповце директор одной из фирм по перевозке пассажиров подозревается в уклонении от уплыты 17,5 млн рублей налога на добавленную стоимость. Бизнесмен незаконно получил налоговый вычет на указанную сумму.