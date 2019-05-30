В Череповце директор фирмы-перевозчика уклонился от уплаты 17,5 млн НДС

30.05.2019 [Общество]

В Череповце директор одной из фирм по перевозке пассажиров подозревается в уклонении от уплыты 17,5 млн рублей налога на добавленную стоимость. Бизнесмен незаконно получил налоговый вычет на указанную сумму.

По версии следствия, 46-летний владелец фирмы использовал фиктивные договоры и подложные счета-фактуры о взаимоотношениях с партнером. Предприниматель велел введенному в заблуждение бухгалтеру внести в книги покупок за 2015-2016 г.г. заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с контрагентом, которых не было, и уплаты НДС в общем размере 17,5 млн. рублей.

- Данная сумма, как налоговые вычеты, в дальнейшем была отражена в налоговых декларациях организации по НДС, которые в 2015-2019 г.г. (с учётом подачи содержащих ложные сведения уточнённых деклараций) предоставлены в налоговый орган. Фактически услуги, отраженные в бухгалтерском учете перевозочной компании, у поставщика не приобретались. В результате преступных действий генерального директора занижена сумма НДС, подлежащая к уплате в бюджет, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: налоги, НДС

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Я сейчас вам голову сломаю!»: в Вологде внук депутата угрожает в школе одноклассникам и поднимает руку на учительницу
Из администрации Вологды уволили сотрудника, подготовившего в мае ответ об «отсутствии снежных валов»
В Вологде следователи занялись случаем в школе № 3, где второклассник угрожал однокласснику и учителю
Пирожки по пять рублей и бесплатная рассада: как вологжан пытаются завлечь на праймериз "Единой России"
Приставы арестовали квартиру, гараж и «BMW» осужденного за взятки экс-замгубернатора Вологодской области
На фотоаппарат для администрации Великоустюгского района потратили 193 тысячи рублей
В Вологде арестованы юристы Федотов и Бритвин, подозреваемые в уничтожении вещдоков
В Санкт-Петербурге протестируют произведенный в Вологде электробус «Сириус»
Советник мэра Алексей Комов: «Вологда — город Пьеро, ходящих мимо друг друга.  А я вот Арлекин приехал»
"Магистраль" отремонтировала дорогу в Вологде, посыпав ее щебнем поверх асфальта
30.05.2019 [Происшествия]

«За детей страшно»: в Вологде бездомные собаки покусали женщину

134
0
30.05.2019 [Общество]

В Вологде учитель школы № 3, которой угрожал ученик, отказалась от классного руководства

1737
0
29.05.2019 [Происшествия]

В Вологде арестованы юристы Федотов и Бритвин, подозреваемые в уничтожении вещдоков

4602
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Арбитражный суд после иска «Магистрали» внес изменения в госконтракт на берегоукрепление набережной в Вологде
«За детей страшно»: в Вологде бездомные собаки покусали женщину
Суд выпустил экс-замглаву Вологды Алексея Осокина из-под домашнего ареста
В музее Тотьмы установили таблички со штрифтом Брайля для слабовидящих посетителей
Житель Великоустюгского района до смерти избил односельчанина штакетиной от забора
В Череповце в дворике музея на Советском проспекте построят летний кинотеатр
В Шекснинском районе в реке нашли тело 61-летнего мужчины
 


30.05.2019 [Происшествия]

«За детей страшно»: в Вологде бездомные собаки покусали женщину

134
0
30.05.2019 [БлогоVO]

По второму кругу

94
0
23.05.2019 [Обзор Прессы]

Путин разморозил зарплаты чиновникам Кремля и Белого дома

1070
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика