В Череповце директор фирмы-перевозчика уклонился от уплаты 17,5 млн НДС

В Череповце директор одной из фирм по перевозке пассажиров подозревается в уклонении от уплыты 17,5 млн рублей налога на добавленную стоимость. Бизнесмен незаконно получил налоговый вычет на указанную сумму.

По версии следствия, 46-летний владелец фирмы использовал фиктивные договоры и подложные счета-фактуры о взаимоотношениях с партнером. Предприниматель велел введенному в заблуждение бухгалтеру внести в книги покупок за 2015-2016 г.г. заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с контрагентом, которых не было, и уплаты НДС в общем размере 17,5 млн. рублей.

- Данная сумма, как налоговые вычеты, в дальнейшем была отражена в налоговых декларациях организации по НДС, которые в 2015-2019 г.г. (с учётом подачи содержащих ложные сведения уточнённых деклараций) предоставлены в налоговый орган. Фактически услуги, отраженные в бухгалтерском учете перевозочной компании, у поставщика не приобретались. В результате преступных действий генерального директора занижена сумма НДС, подлежащая к уплате в бюджет, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.