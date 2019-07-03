Новым председателем общественного совета Вологды стал Максим Выдров

03.07.2019 [Общество]

В Вологде утвердили новый состав общественного совета города. Его председателем стал Максим Выдров, ранее занимавший должность зампредседателя совета.

По данным пресс-службы городской администрации, в обновленном общественном совете Вологды 33 представителя. По 11 кандидатур утверждены мэром и главой города. Еще 11 человек включены в состав от общественных объединений, их выбрали путем голосования из более чем 20 заявок, поступивших от общественных организаций. Состав общественного совета обновился почти на треть, в него включены восемь новых членов.

Нового председателя выбрали открытым голосованием. Возглавит коллегию экспертов-общественников заместитель председателя Молодёжного парламента Вологодской области Максим Выдров. В предыдущем созыве он занимал должность заместителя председателя общественного совета. Известно, что Выдров примет участие в выборах депутатов Гордумы в сентябре 2019 года от партии «Единая Россия».

Заместителем председателя в новом созыве избран предприниматель Анатолий Дианов, который с апреля руководил работой комиссии по вопросам градостроительства и городского хозяйства.

Мэр Вологды Сергей Воропанов также предложил организовать при общественном совете молодежное крыло. Возглавить его поручено студенту Вологодского госуниверситета Евгению Кудрякову. Он стал участником молодежного кадрового проекта городских властей и успешно защитил собственный проект о совершенствовании работы совета.

Как ранее сообщал Newsvo, предыдущий состав общественного совета Вологды был утвержден в июне 2018 года, должность председателя занимал Михаил Зарецкий. Первоначально в совет входила градозащитница Ольга Смирнова, но в марте этого года она вышла из его состава. По словам Ольги, оставаться в совете было бессмысленно, поскольку отличающееся от других мнение там критикуют и игнорируют проблемы, касающихся жизни города.

Список членов обновленного общественного совета Вологды - в галерее.

Тэги: общественный совет

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