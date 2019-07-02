В Кичменгском Городке арестовали убийцу мужчины, тело которого нашли в квартире у приятеля

02.07.2019 [Происшествия]

В Кичменгском Городке арестовали подозреваемого в убийстве местного жителя, тело которого нашли в квартире у знакомого ночью 26 июня.

Как ранее сообщал Newsvo, тело 56-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено около двух часов ночи в одной из квартир районного центра. Известно, что 50-летий хозяин жилища также был ранен, прооперирован и находится в больнице.

- По первоначальным данным, погибший не имел постоянного места жительства и проживал в последнее время у приятеля в квартире. Обстановка в жилище свидетельствует о том, что находившиеся там лица злоупотребляли спиртным, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи тщательно осмотрели место происшествия, изъяли вещдоки и в течение суток с момента обнаружения тела установили личность подозреваемого в убийстве. Им оказался 47-летний знакомый погибшего.

Мужчина пояснил, что в ту ночь был сильно пьян и из-за своего состояния не отдавал отчета своим действиям. Взяв нож, он беспорядочно нанес  несколько ударов находившемуся в комнате собутыльнику, после чего из-под подушки достал складной нож и вложил в руку погибшего, решив инсценировать суицид. Выйдя на кухню, он беспричинно ударил ножом и дремавшего хозяина квартиры, после чего место происшествия покинул.

- По ходатайству следователей судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина написал явку с повинной. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства  произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

 

Тэги: убийство, пьянство

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