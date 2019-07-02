В Вологодскую область прибыли тихоокеанские противолодочные самолеты

02.07.2019 [Общество]

Шесть противолодочных самолетов Тихоокеанского флота прибыли в Вологодскую область для подготовки к главному военно-морскому параду страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу Восточного Военного округа пишет "Интерфакс".

"Три дальних противолодочных самолёта морской авиации Ту-142 и три противолодочных самолёта Ил-38Н Тихоокеанского флота с аэродромов на Камчатке и в Приморском крае, совершили перелет на аэродром Кипелово в Вологодской области для участия в Главном военно-морском параде. Дальность перелета составила более 8 тыс. километров", - говорится в сообщении.

В Вологодской области экипажи самолетов будут готовиться к воздушной части военно-морского парада, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля.

Ранее Newsvo сообщал, что 9 мая над Вологдой должны были пролететь бомбардировщики Ту-160 и ТУ-95МС, а также заправщик ИЛ-78. Министерство обороны включило областную столицу в карту полетов стратегической авиации, однако воздушную часть парада в Москве отменили из-за плохой погоды, и поэтому над другими регионами военные самолеты тоже не полетели.

Тэги: самолеты, парад

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