В День победы над Вологдой собираются пустить военные самолеты

Инициатива о запуске в небо военных самолетов в день празднования мира в Великой Отечественной войне в этом году продолжит реализовываться в нескольких городах России.

В День победы над Вологдой на максимально низкой высоте пролетят бомбардировщики Ту-160 и ТУ-95МС, а также заправщик ИЛ-78, которые будут участвовать в военном параде в Москве. Министерство обороны включило областную столицу в карту полетов стратегической авиации, сообщает пресс-служба главы региона.

Расчетное время появления самолетов в небе над Вологдой – 11:30. Полет самолетов над городом запланирован на минимально допустимой высоте. Однако видимость авиапарада во многом будет зависеть от погоды. В случае неблагоприятных условий схему полета могут изменить.

Добавим, что эти самолеты пролетят 9 мая еще над несколькими городами России, в том числе Ярославлем. Журналисты местного "Городского телеканала" назвали это событие "радостной новостью" (см. скриншот). Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников назвал это на своей странице в соцсети "подарком" от Минобороны и Сергея Шойгу, глава Ярославской области Дмитрий Миронов написал, что он договорился об этих самолетах с Минобороны.