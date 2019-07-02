Прокуратура обнаружила в Бабушкинской ЦРБ нарушения при утилизации медицинских отходов

Прокуратура выявила в Бабушкинской центральной районной больнице нарушения в области обращения с медицинскими отходами. Проверка показала, что в больнице не ведется учет медицинских отходов класса «Б» и не соблюдаются требования к оснащению помещения по обращению с отходами данного класса.

- Изменение товарного вида (измельчение, спекание, прессование и т.п.) обезвреженных отходов класса «Б» для невозможности их повторного применения не обеспечено. На момент проверки в контейнере на оборудованной контейнерной площадке для транспортирования отходов из медицинской организации на объект захоронения, расположенной на территории больницы, находились использованные не разрушенные системы для внутривенных инфузий, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В адрес и.о. главного врача больницы было внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Отметим, что медицинские отходы делятся на классы, в зависимости от степени их опасности от окружающих: от класс А (самая безопасная разновидность отходов) до класса Д (отходы с радиационным излучением).

Ранее Newsvo сообщал, что нарушения при сборе медицинских отходов также были обнаружены в Вологодской областной клинической больнице.